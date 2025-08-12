Milano
14:09
41.743
+0,38%
Nasdaq
11-ago
23.527
0,00%
Dow Jones
11-ago
43.975
0,00%
Londra
14:09
9.129
-0,01%
Francoforte
14:09
23.974
-0,45%
Martedì 12 Agosto 2025, ore 14.25
Home Page
/
Notizie
/ Londra: perdite consistenti per Entain
Londra: perdite consistenti per Entain
Migliori e peggiori
,
In breve
12 agosto 2025 - 13.00
Ribasso per la
società di scommesse sportive e giochi
, che tratta in perdita del 4,38% sui valori precedenti.
Titoli e Indici
Entain
-4,19%
