Milano 14:09
41.743 +0,38%
Nasdaq 11-ago
23.527 0,00%
Dow Jones 11-ago
43.975 0,00%
Londra 14:09
9.129 -0,01%
Francoforte 14:09
23.974 -0,45%

Londra: perdite consistenti per Entain

Migliori e peggiori, In breve
Ribasso per la società di scommesse sportive e giochi, che tratta in perdita del 4,38% sui valori precedenti.
