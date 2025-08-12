Milano 14:09
41.743 +0,38%
Nasdaq 11-ago
23.527 0,00%
Dow Jones 11-ago
43.975 0,00%
Londra 14:09
9.129 -0,01%
Francoforte 14:09
23.974 -0,45%

Londra: positiva la giornata per Airtel Africa

Migliori e peggiori
(Teleborsa) - Balza in avanti l'azienda che fornisce servizi di telecomunicazione e di mobile money in Africa, che amplia la performance positiva odierna, con un incremento del 2,26%.

Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del FTSE 100. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Airtel Africa rispetto all'indice di riferimento.


Allo stato attuale lo scenario di breve di Airtel Africa rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 2,183 sterline. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 2,139. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 2,227.

