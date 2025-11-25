Londra: andamento sostenuto per Airtel Africa

azienda che fornisce servizi di telecomunicazione e di mobile money in Africa

(Teleborsa) - Rialzo marcato per l', che tratta in utile del 2,03% sui valori precedenti.Il trend dimostra un andamento in sintonia con quello del. Questa situazione classifica il titolo come un asset a basso valore alfa che non genera alcun valore aggiunto, in termini di rendimento rispetto all'indice di riferimento.Lo scenario di medio periodo è sempre connotato positivamente, mentre la struttura di breve periodo mostra qualche cedimento, letto dai relativi indicatori, per l'opposizione della resistenza stimata a quota 3,037 sterline. Funzionale il controllo della situazione di breve offerta dai supporti a 2,977. E' concreta la possibilità di una continuazione della fase correttiva verso quota 2,939.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)