Milano 14:09
41.743 +0,38%
Nasdaq 11-ago
23.527 0,00%
Dow Jones 11-ago
43.975 0,00%
Londra 14:09
9.129 -0,01%
Francoforte 14:09
23.974 -0,45%

Londra: scambi al rialzo per Airtel Africa

Seduta vivace oggi per l'azienda che fornisce servizi di telecomunicazione e di mobile money in Africa, protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso del 2,26%.
