Milano 17:35
41.935 +0,85%
Nasdaq 21:04
23.808 +1,20%
Dow Jones 21:04
44.425 +1,02%
Londra 17:35
9.148 +0,20%
Francoforte 17:35
24.025 -0,23%

New York: allunga il passo ON Semiconductor

Migliori e peggiori
New York: allunga il passo ON Semiconductor
(Teleborsa) - Ottima performance per il produttore di componenti elettronici, che scambia in rialzo del 4,35%.

L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di ON Semiconductor più pronunciata rispetto all'andamento del Nasdaq 100. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.


Il quadro tecnico di ON Semiconductor suggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 48,38 USD con tetto rappresentato dall'area 49,55. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 47,61.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```