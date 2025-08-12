New York: allunga il passo ON Semiconductor

(Teleborsa) - Ottima performance per il produttore di componenti elettronici
, che scambia in rialzo del 4,35%.
L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di ON Semiconductor
più pronunciata rispetto all'andamento del Nasdaq 100
. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.
Il quadro tecnico di ON Semiconductor
suggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 48,38 USD con tetto rappresentato dall'area 49,55. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 47,61.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)