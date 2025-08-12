Milano 17:35
41.935 +0,85%
Nasdaq 20:57
23.803 +1,17%
Dow Jones 20:57
44.430 +1,03%
Londra 17:35
9.148 +0,20%
Francoforte 17:35
24.025 -0,23%

New York: exploit di Fortinet

Migliori e peggiori
New York: exploit di Fortinet
(Teleborsa) - Rialzo per il leader nel settore della sicurezza informatica, che passa di mano in forte guadagno, sopravanzando i valori precedenti del 4,81%.

Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice Nasdaq 100, evidenzia un rallentamento del trend di Fortinet rispetto all'indice dei titoli tecnologici USA, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.


Lo scenario di breve periodo di Fortinet evidenzia un declino dei corsi verso area 75,79 USD con prima area di resistenza vista a 79,71. Le attese sono per un ampliamento della fase negativa verso il supporto visto a 73,43.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```