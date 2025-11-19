Tecnologie italiane contro minacce quantistiche, TIM: Telsy insieme a Fortinet

TIM

(Teleborsa) -la factory di cybersecurity, crittografia e quantum security che opera nell’ambito diEnterprise, eleader globale nella sicurezza informatica, hanno avviato una partnership tecnologica per offrire a imprese e Pubblica Amministrazione soluzioni di rete avanzate e resistenti alle minacce quantistiche.tegrata utilizza la tecnologia Quell-X Quantum Key Distribution (QKD) di Telsy, sviluppata in collaborazione con la sua controllata QTI (Quantum Telecommunications Italy), per abilitare VPN sicure contro le minacce quantistiche. Questa connessione VPN a prova di futuro, realizzata grazie a un’integrazione conforme agli standard ETSI (European Telecommunications Standards Institute) con i firewall di nuova generazione FortiGate (Next Generation Firewalls), è in grado di proteggere i dati critici delle organizzazioni dalle minacce emergenti legate al calcolo quantistico. Telsy rappresenta un’eccellenza tecnologica italiana e questa collaborazione con Fortinet ne evidenzia la capacità di competere a livello globale.tra le tecnologie di Telsy e Fortinet consente di generare e distribuire chiavi crittografiche quantistiche e di utilizzarle per proteggere la riservatezza e l’integrità dei dati, oggi e in futuro. Grazie alle funzionalità quantum-safe nativamente integrate in FortiOS, la soluzione è progettata per un’implementazione plug-and-play semplice e immediata negli ambienti enterprise e PA dove le tecnologie Fortinet sono già diffuse, accelerando così i tempi di attivazione e riducendo i rischi di integrazione.L’Open Ecosystem di Fortinet è uno dei più grandi ecosistemi di cybersecurity del settore. Il programma Fortinet Fabric-Ready Technology Alliance Partner riunisce una comunità di partner tecnologici globali leader di mercato, con competenze specializzate, per offrire ai clienti soluzioni integrate che garantiscono una sicurezza completa e end-to-end.“Questa collaborazione rappresenta un passo concreto nella costruzione di un ecosistema di sicurezza sempre più integrato e resiliente. Portare la nostra tecnologia quantistica in una piattaforma globale come quella di Fortinet significa trasformare l’innovazione italiana in valore operativo per imprese e Pubblica Amministrazione, contribuendo a una cybersecurity che non si limita a difendere ma abilita la trasformazione digitale del futuro”, ha dichiaratAmministratrice Delegata di Telsy.“I partner tecnologici di Fortinet integrano le proprie soluzioni con i prodotti e le tecnologie Fortinet per aiutare i clienti a raggiungere un livello di sicurezza avanzato in tutta la loro infrastruttura, adottando un approccio end-to-end e soluzioni all’avanguardia. Siamo lieti di annoverare Telsy tra i nostri Fortinet Fabric-Ready Technology Alliance Partner, contribuendo così allo sviluppo di soluzioni di cybersicurezza avanzate e quantum-safe. Insieme, aiutiamo i clienti ad affrontare le sfide della cybersecurity quantistica e a prepararsi per la “Quantum Era”, ha dichiarato, Vicepresidente Italia e Malta di Fortinet.Con questa iniziativa, TIM Enterprise, Telsy e Fortinet - conclude la nota - promuovono un modello di cybersecurity integrata e pronta al futuro, dove cloud, intelligenza artificiale e tecnologie quantistiche convergono per garantire la sicurezza dei dati e la trasformazione digitale, oggi e in futuro.