New York: in calo Mosaic

(Teleborsa) - Rosso per il produttore di fertilizzanti, che sta segnando un calo del 3,00%.

L'analisi settimanale del titolo rispetto all'S&P-500 mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Mosaic, che fa peggio del mercato di riferimento.


Il quadro tecnico di Mosaic segnala un ampliamento della linea di tendenza negativa con discesa al supporto visto a 31,09 USD, mentre al rialzo individua l'area di resistenza a 32,23. Le previsioni sono di un possibile ulteriore ripiegamento con obiettivo fissato a 30,66.

