Milano 17:35
41.935 +0,85%
Nasdaq 21:06
23.810 +1,21%
Dow Jones 21:06
44.432 +1,04%
Londra 17:35
9.148 +0,20%
Francoforte 17:35
24.025 -0,23%

New York: luce verde per NXP Semiconductors

Ottima performance per la società che produce semiconduttori, che scambia in rialzo del 5,34%.
