New York: NXP Semiconductors sale verso 220,8 USD

(Teleborsa) - Rialzo per la società che produce semiconduttori
, che passa di mano in forte guadagno, sopravanzando i valori precedenti del 5,34%.
L'andamento di NXP Semiconductors
nella settimana, rispetto al Nasdaq 100
, rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.
Nuove evidenze tecniche classificano un peggioramento della situazione per NXP Semiconductors
, con potenziali discese fino all'area di supporto più immediata vista a quota 209,2 Dollari USA. Improvvisi rafforzamenti scardinerebbero invece lo scenario suesposto con un innesco rialzista e target sulla resistenza più immediata individuata a 220,8. Le attese per la sessione successiva sono per una continuazione del ribasso fino all'importante supporto posizionato a quota 202,3.
