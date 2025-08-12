New York: scambi negativi per Salesforce

(Teleborsa) - Seduta in ribasso per il fornitore di software per la gestione delle relazioni con i clienti
, che mostra un decremento del 2,31%.
Lo scenario su base settimanale di Salesforce
rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal Dow Jones
. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.
Lo status tecnico di Salesforce
mostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 225,1 USD, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 231,4. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 222,9.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)