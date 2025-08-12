Milano 17:35
41.935 +0,85%
Nasdaq 21:07
23.814 +1,22%
Dow Jones 21:07
44.431 +1,04%
Londra 17:35
9.148 +0,20%
Francoforte 17:35
24.025 -0,23%

New York: scambi negativi per Salesforce

(Teleborsa) - Seduta in ribasso per il fornitore di software per la gestione delle relazioni con i clienti, che mostra un decremento del 2,31%.

Lo scenario su base settimanale di Salesforce rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal Dow Jones. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.


Lo status tecnico di Salesforce mostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 225,1 USD, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 231,4. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 222,9.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
