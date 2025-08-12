Milano 17:35
41.935 +0,85%
Nasdaq 20:58
23.807 +1,19%
Dow Jones 20:58
44.426 +1,02%
Londra 17:35
9.148 +0,20%
Francoforte 17:35
24.025 -0,23%

New York: si concentrano le vendite su Mosaic

Migliori e peggiori, In breve
New York: si concentrano le vendite su Mosaic
Ribasso per il produttore di fertilizzanti, che presenta una flessione del 3,00%.
Condividi
```