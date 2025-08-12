Milano 14:11
41.752 +0,40%
Nasdaq 11-ago
23.527 0,00%
Dow Jones 11-ago
43.975 0,00%
Londra 14:11
9.130 0,00%
Francoforte 14:11
23.972 -0,46%

Parigi: scambi negativi per Publicis Groupe

Migliori e peggiori, In breve
Parigi: scambi negativi per Publicis Groupe
Retrocede il colosso della pubblicità francese, con un ribasso del 2,01%.
Condividi
```