Milano
15:52
44.247
+0,58%
Nasdaq
15:52
25.058
-0,30%
Dow Jones
15:52
48.313
+0,41%
Londra
15:52
9.841
+1,62%
Francoforte
15:52
24.087
+0,04%
Mercoledì 17 Dicembre 2025, ore 16.08
Accedi a Teleborsa
Username
Password
Ricordami
Password dimenticata?
Non hai ancora un account?
Registrati
oppure accedi con
09
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Notizie
Tutte le notizie
Italia
Europa
Mondo
Ambiente
Banche
Economia
Finanza
Politica
Scienza e tecnologia
Assicurazioni
Energia
Lusso
Comunicati Corporate
Quotazioni
Tutti i mercati
Azioni Italia
ETF ETC/ETN
Obbligazioni
Fondi
Cambi e Valute
Materie Prime
Tassi
Futures e Derivati
Sedex
Warrant
Rating Agenzie
EuroTLX
Rubriche
Gli Editoriali
Gli Speciali
Top Mind
Guide
Agenda
Eventi
Calendario Macro
Calendario Dividendi
Coefficienti di rettifica e Corporate Actions
Video
Il Punto sulle Commodities
Buongiorno dalla Borsa
1 minuto in Borsa
Focus sugli ETF
Notizie dal Forex
Tutti i Video
Analisi Tecnica
Report
Glossario
Home Page
/
Notizie
/ Parigi: scambi negativi per Saint Gobain
Parigi: scambi negativi per Saint Gobain
Migliori e peggiori
,
In breve
17 dicembre 2025 - 13.00
Ribasso composto e controllato per il
produttore di materiali edili
, che presenta una flessione del 2,62% sui valori precedenti.
Condividi
Leggi anche
Parigi: risultato positivo per Saint Gobain
Parigi: andamento negativo per Saint Gobain
Parigi: andamento rialzista per Saint Gobain
Parigi: scambi in positivo per Saint Gobain
Titoli e Indici
Compagnie De Saint-Gobain
-2,11%
Altre notizie
Parigi: in calo Saint Gobain
Parigi: nuovo spunto rialzista per Saint Gobain
Parigi: in calo Saint Gobain
Parigi: scambi negativi per Pernod Ricard
Parigi: scambi negativi per Renault
Parigi: scambi negativi per Bureau Veritas
Guide
Cosa significa desertificazione bancaria: perché le filiali fisiche stanno scomparendo?
La desertificazione bancaria, in Italia, è ormai diventata una condizione strutturale di vaste aree del Paese. Secondo gli ultimi aggiornamenti dell’Osservatorio First Cisl di fine settembre 2025, i...
leggi tutto