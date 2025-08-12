Piazza Affari: andamento sostenuto per Moltiply Group

broker online per i mutui alle famiglie

(Teleborsa) - Rialzo marcato per il, che tratta in utile del 3,77% sui valori precedenti.Il trend dimostra un andamento in sintonia con quello del. Questa situazione classifica il titolo come un asset a basso valore alfa che non genera alcun valore aggiunto, in termini di rendimento rispetto all'indice di riferimento.Il quadro tecnico disuggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 42,87 Euro con tetto rappresentato dall'area 44,67. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 41,73.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)