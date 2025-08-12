Piazza Affari: andamento sostenuto per Moltiply Group

(Teleborsa) - Rialzo marcato per il broker online per i mutui alle famiglie
, che tratta in utile del 3,77% sui valori precedenti.
Il trend di Moltiply Group
mostra un andamento in sintonia con quello del FTSE Italia Mid Cap
. Questa situazione classifica il titolo come un asset a basso valore alfa che non genera alcun valore aggiunto, in termini di rendimento rispetto all'indice di riferimento.
Il quadro tecnico di Moltiply Group
suggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 42,87 Euro con tetto rappresentato dall'area 44,67. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 41,73.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)