Piazza Affari: rosso per Comer Industries

(Teleborsa) - Retrocede il, con un ribasso del 2,66%.A livello comparativo su base settimanale, il trend dievidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori versorispetto all'indice.Lo status tecnico di breve periodo dimette in risalto un ampliamento della performance positiva della curva con prima area di resistenza individuata a quota 37,33 Euro. Rischio di eventuale correzione fino al target 36,23. Le attese sono per un aumento della trendline rialzista verso l'area di resistenza 38,43.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)