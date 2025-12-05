Piazza Affari: scambi negativi per Comer Industries

(Teleborsa) - Ribasso per il produttore di soluzioni meccatroniche per sistemi di trasmissione di potenza
, che presenta una flessione dell'1,86%.
Comparando l'andamento del titolo con il FTSE Italia Mid Cap
, su base settimanale, si nota che Comer Industries
mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +9,59%, rispetto a +1,12% dell'indice delle società a media capitalizzazione
).
Le implicazioni di breve periodo di Comer Industries
sottolineano l'evoluzione della fase positiva al test dell'area di resistenza 43,1 Euro. Possibile una discesa fino al bottom 41,9. Ci si attende un rafforzamento della curva al test di nuovi target 44,3.
