SAP, quotazioni in calo a Francoforte

Retrocede molto la compagnia software tedesca, che esibisce una variazione percentuale negativa del 3,83%.
