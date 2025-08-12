Milano 14:13
41.761 +0,43%
Nasdaq 11-ago
23.527 0,00%
Dow Jones 11-ago
43.975 0,00%
Londra 14:13
9.131 +0,01%
Francoforte 14:13
23.975 -0,44%

Titoli di Stato, emessi BOT annuali per 8 miliardi. Rendimento in crescita

Richieste degli investitori superano 11 miliardi

Economia
Titoli di Stato, emessi BOT annuali per 8 miliardi. Rendimento in crescita
(Teleborsa) - Sono stati collocati in asta, oggi, 8 miliardi di BOT annuali. Le richieste si sono attestate a 11,2 miliardi di euro. Il rendimento è salito di 5 punti base al 2,012% rispetto all'asta di luglio.
Condividi
```