Martedì 12 Agosto 2025, ore 14.30
Titoli di Stato, emessi BOT annuali per 8 miliardi. Rendimento in crescita
Richieste degli investitori superano 11 miliardi
Economia
12 agosto 2025 - 12.35
(Teleborsa) - Sono stati collocati in asta, oggi, 8 miliardi di BOT annuali. Le
richieste
si sono attestate a 11,2 miliardi di euro. Il
rendimento
è salito di 5 punti base al 2,012% rispetto all'asta di luglio.
