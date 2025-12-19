Borsa Italiana, in forte crescita il controvalore degli scambi del 18/12/2025

(Teleborsa) - Dai dati ufficiali di chiusura di Borsa Italiana, risulta che il controvalore degli scambi nell'ultima seduta è stato pari a 3,72 miliardi di euro, con un incremento di ben 416,5 milioni, pari al 12,61%, rispetto ai precedenti 3,3 miliardi.I volumi scambiati sono passati, da 0,48 miliardi di azioni della seduta precedente, a 0,51 miliardi.A fronte dei 678 titoli scambiati, sono giunte richieste di acquisto per 397 azioni. In lettera invece 242 titoli. Pressoché stabili le rimanenti 39 stocks.