Milano 10:41
44.596 +0,30%
Nasdaq 18-dic
25.019 0,00%
Dow Jones 18-dic
47.952 +0,14%
Londra 10:41
9.840 +0,02%
Francoforte 10:41
24.244 +0,19%

Borsa Italiana, in forte crescita il controvalore degli scambi del 18/12/2025

Finanza
(Teleborsa) - Dai dati ufficiali di chiusura di Borsa Italiana, risulta che il controvalore degli scambi nell'ultima seduta è stato pari a 3,72 miliardi di euro, con un incremento di ben 416,5 milioni, pari al 12,61%, rispetto ai precedenti 3,3 miliardi.

I volumi scambiati sono passati, da 0,48 miliardi di azioni della seduta precedente, a 0,51 miliardi.

A fronte dei 678 titoli scambiati, sono giunte richieste di acquisto per 397 azioni. In lettera invece 242 titoli. Pressoché stabili le rimanenti 39 stocks.



