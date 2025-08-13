Milano 12:01
42.154 +0,52%
Nasdaq 12-ago
23.839 0,00%
Dow Jones 12-ago
44.459 +1,10%
Londra 12:01
9.158 +0,11%
Francoforte 12:01
24.227 +0,84%

A Francoforte corre Evotec

Brillante rialzo per Evotec, che lievita in modo prepotente, con un guadagno del 4,10%.
