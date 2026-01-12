Milano 11:52
Francoforte: scambi in positivo per Evotec

(Teleborsa) - Scambia in profit Evotec, che lievita dell'1,85%.

L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Evotec più pronunciata rispetto all'andamento del Germany MDAX. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.


L'esame di breve periodo di Evotec classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 6,444 Euro e primo supporto individuato a 6,342. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 6,546.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
