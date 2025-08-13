Milano 12-ago
41.935 0,00%
Nasdaq 12-ago
23.839 +1,33%
Dow Jones 12-ago
44.459 +1,10%
Londra 12-ago
9.148 0,00%
Francoforte 12-ago
24.025 0,00%

Borsa: Corre il mercato di Hong Kong, in progresso dell'1,88%

L'Indice Hang Seng chiude a 25.439,91 punti

In breve, Finanza
Borsa: Corre il mercato di Hong Kong, in progresso dell'1,88%
Ottima performance per Hong Kong (+1,88%), che archivia la giornata a 25.439,91 punti.
Condividi
```