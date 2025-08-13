Milano 17:35
42.186 +0,60%
Nasdaq 19:01
23.814 -0,11%
Dow Jones 19:01
44.768 +0,70%
Londra 17:35
9.165 +0,19%
Francoforte 17:35
24.186 +0,67%

Borsa: Frazionale rialzo per Milano che porta a casa un mediocre +0,6%

Il FTSE MIB chiude la seduta a 42.186,37 punti

In breve, Finanza
Borsa: Frazionale rialzo per Milano che porta a casa un mediocre +0,6%
Milano riporta un guadagno dello 0,60%, terminando a 42.186,37 punti.
Condividi
```