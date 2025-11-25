Milano 17:35
42.699 +0,95%
Nasdaq 20:59
24.947 +0,29%
Dow Jones 20:59
47.059 +1,32%
Londra 17:35
9.610 +0,78%
Francoforte 17:35
23.465 +0,97%

Borsa: Frazionale rialzo per Madrid che porta a casa un mediocre +1,08%

Ibex 35 chiude la seduta a 16.140,9 Euro

Madrid riporta un guadagno dell'1,08%, terminando a 16.140,9 Euro.
