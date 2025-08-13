Milano 12:05
42.163 +0,54%
Nasdaq 12-ago
23.839 0,00%
Dow Jones 12-ago
44.459 +1,10%
Londra 12:05
9.156 +0,09%
Francoforte 12:04
24.223 +0,82%

Borsa: Londra, apertura +0,24%

In breve, Finanza
Indice FTSE-100 +0,24% a quota 9.169,87 dopo l'apertura.
