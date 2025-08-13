Milano
17:35
42.186
+0,60%
Nasdaq
19:01
23.814
-0,11%
Dow Jones
19:01
44.768
+0,70%
Londra
17:35
9.165
+0,19%
Francoforte
17:35
24.186
+0,67%
Mercoledì 13 Agosto 2025, ore 19.18
Home Page
/
Notizie
/ Borsa: Modesto recupero per Francoforte, in aumento dello 0,67%
Borsa: Modesto recupero per Francoforte, in aumento dello 0,67%
Il DAX termina le contrattazioni a 24.185,59 punti
In breve
,
Finanza
13 agosto 2025 - 17.43
Francoforte conclude in progresso dello 0,67%, archiviando la sessione a 24.185,59 punti.
Argomenti trattati
Francoforte
(309)
Titoli e Indici
Germany DAX
+0,67%
