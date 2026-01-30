Milano 9:53
45.396 +0,71%
Nasdaq 29-gen
25.884 0,00%
Dow Jones 29-gen
49.072 +0,11%
Londra 9:53
10.185 +0,13%
24.503 +0,80%

Borsa: Seduta poco mossa per Francoforte, in crescita dello 0,27%

Il DAX inizia le contrattazioni a 24.376,15 punti

In breve, Finanza
Borsa: Seduta poco mossa per Francoforte, in crescita dello 0,27%
Modesto guadagno per l'indice della Borsa di Francoforte, in progresso dello 0,27%, che esordisce a 24.376,15 punti.
Condividi
```