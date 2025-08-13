Milano 12-ago
41.935 0,00%
Nasdaq 12-ago
23.839 +1,33%
Dow Jones 12-ago
44.459 +1,10%
Londra 12-ago
9.148 0,00%
Francoforte 12-ago
24.025 0,00%

Il Nikkei 225 tratta in utile a 43.301,07 punti

In breve, Finanza
Borsa: Scambi in positivo per Tokyo, in progresso dell'1,36% alle 04:50
Spunto rialzista dell'1,36% per Tokyo, alle 04:50, che continua le contrattazioni a 43.301,07 punti.
