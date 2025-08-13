Milano 12:05
42.163 +0,54%
Nasdaq 12-ago
23.839 0,00%
Dow Jones 12-ago
44.459 +1,10%
Londra 12:05
9.156 +0,09%
Francoforte 12:05
24.222 +0,82%

Borsa: Seduta rialzista per Shanghai, in guadagno dello 0,98%
Shanghai amplia la performance positiva dello 0,98% e chiude a 3.683,46 punti.
