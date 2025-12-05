Milano 4-dic
43.519 0,00%
Nasdaq 4-dic
25.582 -0,10%
Dow Jones 4-dic
47.851 -0,07%
Londra 4-dic
9.711 0,00%
Francoforte 4-dic
23.882 0,00%

Borsa: Frazionale rialzo per Shanghai che porta a casa un mediocre +0,64%

L'Indice della Borsa di Shanghai chiude la seduta a 3.902,81 punti

Shanghai riporta un guadagno dello 0,64%, terminando a 3.902,81 punti.
