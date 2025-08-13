Milano 12:07
42.165 +0,55%
Nasdaq 12-ago
23.839 0,00%
Dow Jones 12-ago
44.459 +1,10%
Londra 12:07
9.158 +0,11%
Francoforte 12:07
24.230 +0,85%

Crolla a Londra Beazley

Migliori e peggiori, In breve
Crolla a Londra Beazley
Pressione sulla società assicurativa inglese, che perde terreno, mostrando una discesa dell'8,22%.
Condividi
```