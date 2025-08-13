Milano 12:07
42.165 +0,55%
Nasdaq 12-ago
23.839 0,00%
Dow Jones 12-ago
44.459 +1,10%
Londra 12:07
9.158 +0,11%
Francoforte 12:07
24.230 +0,85%

Eurozona: positiva la giornata per l'EURO STOXX Utilities

In breve, Finanza, Indici settoriali
Eurozona: positiva la giornata per l'EURO STOXX Utilities
L'Indice Utilities dell'Area Euro guadagna lo 0,87% rispetto alla seduta precedente, scambiando a 451,25 punti.
Condividi
```