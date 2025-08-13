Milano 15:46
42.257 +0,77%
Nasdaq 15:46
23.935 +0,40%
Dow Jones 15:46
44.767 +0,69%
Londra 15:46
9.158 +0,11%
Francoforte 15:46
24.220 +0,81%

Eurozona: scambi al rialzo per l'EURO STOXX Health Care

In breve, Finanza, Indici settoriali
Eurozona: scambi al rialzo per l'EURO STOXX Health Care
Performance positiva per il comparto sanitario dell'Area Euro, che continua la giornata in aumento dell'1,37% rispetto alla chiusura della seduta precedente.
Condividi
```