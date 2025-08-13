Francoforte: andamento negativo per K+S

(Teleborsa) - Composto ribasso per Kali und Salz
, in flessione del 2,07% sui valori precedenti.
La tendenza ad una settimana della compagnia attiva nel settore chimico-biologico
è più fiacca rispetto all'andamento del Germany MDAX
. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.
Lo scenario tecnico di K+S
mostra un ampliamento della trendline discendente al test del supporto 12,59 Euro con area di resistenza individuata a quota 13,02. La figura ribassista suggerisce la probabilità di testare nuovi bottom identificabili in area 12,44.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)