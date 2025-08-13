Milano 15:47
42.258 +0,77%
Nasdaq 15:47
23.942 +0,43%
Dow Jones 15:47
44.788 +0,74%
Londra 15:47
9.156 +0,09%
Francoforte 15:47
24.214 +0,79%

Francoforte: andamento negativo per K+S

Migliori e peggiori
Francoforte: andamento negativo per K+S
(Teleborsa) - Composto ribasso per Kali und Salz, in flessione del 2,07% sui valori precedenti.

La tendenza ad una settimana della compagnia attiva nel settore chimico-biologico è più fiacca rispetto all'andamento del Germany MDAX. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.


Lo scenario tecnico di K+S mostra un ampliamento della trendline discendente al test del supporto 12,59 Euro con area di resistenza individuata a quota 13,02. La figura ribassista suggerisce la probabilità di testare nuovi bottom identificabili in area 12,44.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
