Francoforte: in bella mostra Evotec

(Teleborsa) - Rialzo per Evotec
, che passa di mano in forte guadagno, sopravanzando i valori precedenti del 4,10%.
Comparando l'andamento del titolo con il Germany MDAX
, su base settimanale, si nota che Evotec
mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +2,24%, rispetto a +1,18% del Germany MDAX
).
Analizzando lo scenario di Evotec
si evidenzia un ampliamento della fase ribassista al test del supporto 6,679 Euro. Prima resistenza a 6,943. Le attese sono per un prolungamento della linea negativa verso nuovi minimi a 6,507.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)