Francoforte: in bella mostra Evotec

(Teleborsa) - Rialzo per Evotec, che passa di mano in forte guadagno, sopravanzando i valori precedenti del 4,10%.

Comparando l'andamento del titolo con il Germany MDAX, su base settimanale, si nota che Evotec mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +2,24%, rispetto a +1,18% del Germany MDAX).


Analizzando lo scenario di Evotec si evidenzia un ampliamento della fase ribassista al test del supporto 6,679 Euro. Prima resistenza a 6,943. Le attese sono per un prolungamento della linea negativa verso nuovi minimi a 6,507.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
