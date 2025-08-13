Milano 15:49
Migliori e peggiori
Londra: movimento negativo per Bunzl
(Teleborsa) - Si muove verso il basso il distributore di confezioni e materiali per l'igiene, con una flessione dell'1,94%.

La tendenza ad una settimana di Bunzl è più fiacca rispetto all'andamento del FTSE 100. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.


Lo scenario di medio periodo è sempre connotato negativamente, mentre la struttura di breve periodo mostra qualche miglioramento, per la tenuta dell'area di supporto individuata a quota 22,09 sterline. Il movimento positivo di breve è indicativo di una potenziale inversione del trend ribassista, con possibili tentativi di aggressione dei prezzi verso l'importante area di resistenza stimata a quota 22,61. E' concreta quindi la possibilità di una continuazione della fase rialzista verso quota 23,13.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
