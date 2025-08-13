Milano 17:35
42.186 +0,60%
Nasdaq 19:05
23.819 -0,08%
Dow Jones 19:05
44.790 +0,74%
Londra 17:35
9.165 +0,19%
Francoforte 17:35
24.186 +0,67%

New York: scambi al rialzo per Dow

Migliori e peggiori
(Teleborsa) - Bene l'azienda che produce plastiche elaborate e di base, con un rialzo del 3,57%.

L'andamento di Dow nella settimana, rispetto al Dow Jones, rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.


Il quadro di medio periodo di Dow ribadisce l'andamento negativo della curva. Nel breve periodo, invece, si intravede la possibilità di un timido spunto rialzista che incontra la prima area di resistenza a 22,74 USD. Primo supporto individuato a 21,97. La presenza di eventuali spunti positivi propendono per un movimento verso l'alto con target 23,52.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
