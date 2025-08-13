Milano 17:35
New York: scambi in positivo per NXP Semiconductors

Migliori e peggiori
(Teleborsa) - Bene la società che produce semiconduttori, con un rialzo del 3,50%.

Il confronto del titolo con il Nasdaq 100, su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di NXP Semiconductors rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.


Le tendenza di medio periodo di NXP Semiconductors si conferma negativa. Al contrario, nel breve termine, si evidenzia un miglioramento della fase positiva che raggiunge la resistenza più immediata vista a quota 230,6 USD. Supporto stimato a 222,5. Tecnicamente propendiamo a beneficio di un nuovo spunto rialzista stimato in area 238,8.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
