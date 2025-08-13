PALLADIUM del 12/08/2025

(Teleborsa) - Chiusura del 12 agosto
Giornata da dimenticare per il metallo prezioso, che archivia la sessione in forte flessione, mostrando una perdita dell'1,56% sui valori precedenti.
Lo status tecnico del palladio mostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 1.117,7, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 1.152,2. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 1.101,8.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)