Milano 12:11
42.182 +0,59%
Nasdaq 12-ago
23.839 0,00%
Dow Jones 12-ago
44.459 +1,10%
Londra 12:11
9.159 +0,12%
Francoforte 12:11
24.235 +0,87%

PALLADIUM del 12/08/2025

Finanza
(Teleborsa) - Chiusura del 12 agosto

Giornata da dimenticare per il metallo prezioso, che archivia la sessione in forte flessione, mostrando una perdita dell'1,56% sui valori precedenti.

Lo status tecnico del palladio mostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 1.117,7, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 1.152,2. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 1.101,8.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
