Milano
15:51
42.266
+0,79%
Nasdaq
15:51
23.948
+0,46%
Dow Jones
15:51
44.829
+0,83%
Londra
15:51
9.155
+0,08%
Francoforte
15:50
24.221
+0,82%
Mercoledì 13 Agosto 2025, ore 16.07
Accedi a Teleborsa
Username
Password
Ricordami
Password dimenticata?
Non hai ancora un account?
Registrati
oppure accedi con
09
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Notizie
Tutte le notizie
Italia
Europa
Mondo
Ambiente
Banche
Economia
Finanza
Politica
Scienza e tecnologia
Assicurazioni
Energia
Lusso
Comunicati Corporate
Quotazioni
Tutti i mercati
Azioni Italia
ETF ETC/ETN
Obbligazioni
Fondi
Cambi e Valute
Materie Prime
Tassi
Futures e Derivati
Sedex
Warrant
Rating Agenzie
EuroTLX
Rubriche
Gli Editoriali
Gli Speciali
Top Mind
Guide
Agenda
Eventi
Calendario Macro
Calendario Dividendi
Coefficienti di rettifica e Corporate Actions
Video
Il Punto sulle Commodities
Buongiorno dalla Borsa
1 minuto in Borsa
Focus sugli ETF
Notizie dal Forex
Tutti i Video
Analisi Tecnica
Report
Glossario
Home Page
/
Notizie
/ Parigi: movimento negativo per TotalEnergies
Parigi: movimento negativo per TotalEnergies
Migliori e peggiori
,
In breve
13 agosto 2025 - 13.00
Ribasso per la
compagnia petrolifera e del gas francese
, che presenta una flessione dell'1,81%.
Condividi
Leggi anche
Parigi: rosso per TotalEnergies
Parigi: brillante l'andamento di TotalEnergies
Parigi: andamento negativo per TotalEnergies
Parigi: calo per TotalEnergies
Titoli e Indici
Totalenergies
-1,07%
Altre notizie
Parigi: scambi in positivo per TotalEnergies
NextGeo, accordo con TotalEnergies per servizi indagine offshore
Parigi: movimento negativo per Thales
Borsa: Risultato negativo per Parigi, in flessione dell'1,14%
Parigi: andamento negativo per Renault
Borsa: Parigi apre in rosso dello 0,00%