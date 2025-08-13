Milano 15:51
42.266 +0,79%
Nasdaq 15:51
23.948 +0,46%
Dow Jones 15:51
44.829 +0,83%
Londra 15:51
9.155 +0,08%
Francoforte 15:50
24.221 +0,82%

Parigi: movimento negativo per TotalEnergies

Ribasso per la compagnia petrolifera e del gas francese, che presenta una flessione dell'1,81%.
