Milano 13:55
44.239 +0,32%
Nasdaq 17-dic
24.648 0,00%
Dow Jones 17-dic
47.886 -0,47%
Londra 13:55
9.773 -0,01%
Francoforte 13:55
24.013 +0,22%

Parigi: movimento negativo per Kering

Migliori e peggiori, In breve
Parigi: movimento negativo per Kering
Si muove verso il basso la multinazionale del lusso, con una flessione dell'1,87%.
Condividi
```