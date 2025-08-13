Piazza Affari: positiva la giornata per Danieli

(Teleborsa) - Bene la multinazionale friulana
, con un rialzo del 2,40%.
L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Danieli
più pronunciata rispetto all'andamento del FTSE Italia Mid Cap
. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.
Allo stato attuale lo scenario di breve del produttore di impianti siderurgici
rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 40,97 Euro. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 40,02. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 41,92.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)