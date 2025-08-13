Milano 12:12
42.179 +0,58%
Nasdaq 12-ago
23.839 0,00%
Dow Jones 12-ago
44.459 +1,10%
Londra 12:12
9.159 +0,13%
Francoforte 12:12
24.227 +0,84%

Piazza Affari: positiva la giornata per Danieli

Migliori e peggiori
Piazza Affari: positiva la giornata per Danieli
(Teleborsa) - Bene la multinazionale friulana, con un rialzo del 2,40%.

L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Danieli più pronunciata rispetto all'andamento del FTSE Italia Mid Cap. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.


Allo stato attuale lo scenario di breve del produttore di impianti siderurgici rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 40,97 Euro. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 40,02. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 41,92.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
