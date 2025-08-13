Milano 12:12
42.179 +0,58%
Nasdaq 12-ago
23.839 0,00%
Dow Jones 12-ago
44.459 +1,10%
Londra 12:12
9.159 +0,13%
Francoforte 12:12
24.227 +0,84%

Piazza Affari: risultato positivo per il settore vendite al dettaglio a Piazza Affari

In breve, Finanza, Indici settoriali
Piazza Affari: risultato positivo per il settore vendite al dettaglio a Piazza Affari
Performance positiva per il comparto del commercio in Italia, che continua la giornata in aumento dell'1,29% rispetto alla chiusura precedente.
Condividi
```