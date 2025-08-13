Saipem, primo taglio lamiera per progetto Tangguh UCC al cantiere Karimun (Indonesia)

Saipem

(Teleborsa) - Lasi è svolta presso ildi fabbricazione di, segnando l'inizio ufficiale delle attività di costruzione per il progetto Tangguh UCC, assegnato da bp Indonesia.Il progetto Tangguh UCC, situato nella provincia di Papua Barat, in Indonesia, è un progetto strategico nazionale che include lo sviluppo del giacimento di gas di Ubadari, l'aumento dell'acquisizione di gas tramite la tecnologia di cattura, utilizzo e stoccaggio del carbonio (CCUS) e la compressione onshore. Si prevede che permetta didal giacimento offshore di Ubadari.Lecomprendono l'ingegneria, l'approvvigionamento, la costruzione, l'installazione e la messa in servizio di due piattaforme di testate di pozzo, una piattaforma di reiniezione di CO2 e circa 90 km di tubazioni, cavi e collegamenti alle strutture esistenti in campo.Il cantiere di Karimun, riconosciuto come il, è il più grande al mondo per Saipem e uno dei più grandi della regione, con oltre 5.000 dipendenti e un'area di circa 1,4 milioni di metri quadrati, comprendente la base marina e i pontili.