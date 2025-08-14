Milano 11:01
Finanza
Analisi Tecnica: Future FTSE MIB del 13/08/2025
(Teleborsa) - Chiusura del 13 agosto

Controllato progresso per il derivato italiano, che chiude in salita dello 0,57%.

Il quadro tecnico di breve periodo del Future sul FTSE MIB mostra un'accelerazione al rialzo della curva con target individuato a 42.525. Rischio di discesa fino a 41.765 che non pregiudicherà la buona salute del trend corrente ma che rappresenta una correzione temporanea. Le attese sono per un'estensione della trendline rialzista verso quota 43.285.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
