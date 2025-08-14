Milano 11:01
42.517 +0,78%
Nasdaq 13-ago
23.849 0,00%
Dow Jones 13-ago
44.922 0,00%
Londra 11:01
9.159 -0,07%
Francoforte 11:01
24.235 +0,20%

Analisi Tecnica: GBP/USD del 13/08/2025

Finanza
Analisi Tecnica: GBP/USD del 13/08/2025
(Teleborsa) - Chiusura del 13 agosto

Modesta la performance per il CABLE, che ha registrato un marginale guadagno a 1,3574.

L'esame di breve periodo del cambio Sterlina britannica contro Dollaro USA classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 1,3622 e primo supporto individuato a 1,3479. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 1,3765.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```