Analisi Tecnica: GBP/USD del 13/08/2025

(Teleborsa) - Chiusura del 13 agosto
Modesta la performance per il CABLE, che ha registrato un marginale guadagno a 1,3574.
L'esame di breve periodo del cambio Sterlina britannica contro Dollaro USA classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 1,3622 e primo supporto individuato a 1,3479. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 1,3765.
