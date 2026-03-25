Milano 24-mar
43.370 0,00%
Nasdaq 24-mar
24.002 0,00%
Dow Jones 24-mar
46.124 -0,18%
Londra 24-mar
9.965 0,00%
Francoforte 24-mar
22.637 0,00%

Analisi Tecnica: GBP/USD del 24/03/2026

Finanza
Analisi Tecnica: GBP/USD del 24/03/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 24 marzo

Appiattita la performance del CABLE, che porta a casa un trascurabile -0,15%.

Allo stato attuale lo scenario di breve del cambio Sterlina britannica contro Dollaro USA rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 1,3459. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 1,3348. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 1,357.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```