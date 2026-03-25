Analisi Tecnica: GBP/USD del 24/03/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 24 marzo
Appiattita la performance del CABLE, che porta a casa un trascurabile -0,15%.
Allo stato attuale lo scenario di breve del cambio Sterlina britannica contro Dollaro USA rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 1,3459. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 1,3348. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 1,357.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)