Milano 17:35
42.654 +1,11%
Nasdaq 18:36
23.808 -0,17%
Dow Jones 18:36
44.706 -0,48%
Londra 17:35
9.177 +0,13%
Francoforte 17:35
24.378 +0,79%

Borsa: Apprezzabile rialzo per Milano, in progresso dell'1,11%

Il FTSE MIB chiude a 42.653,97 punti

Milano guadagna bene e porta a casa un +1,11%, terminando la sessione a 42.653,97 punti.
