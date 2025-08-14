Milano
11:04
42.520
+0,79%
Nasdaq
13-ago
23.849
0,00%
Dow Jones
13-ago
44.922
0,00%
Londra
11:04
9.162
-0,04%
Francoforte
11:04
24.254
+0,28%
Giovedì 14 Agosto 2025, ore 11.21
Accedi a Teleborsa
Username
Password
Ricordami
Password dimenticata?
Non hai ancora un account?
Registrati
oppure accedi con
09
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Notizie
Tutte le notizie
Italia
Europa
Mondo
Ambiente
Banche
Economia
Finanza
Politica
Scienza e tecnologia
Assicurazioni
Energia
Lusso
Comunicati Corporate
Quotazioni
Tutti i mercati
Azioni Italia
ETF ETC/ETN
Obbligazioni
Fondi
Cambi e Valute
Materie Prime
Tassi
Futures e Derivati
Sedex
Warrant
Rating Agenzie
EuroTLX
Rubriche
Gli Editoriali
Gli Speciali
Top Mind
Guide
Agenda
Eventi
Calendario Macro
Calendario Dividendi
Coefficienti di rettifica e Corporate Actions
Video
Il Punto sulle Commodities
Buongiorno dalla Borsa
1 minuto in Borsa
Focus sugli ETF
Notizie dal Forex
Tutti i Video
Analisi Tecnica
Report
Glossario
Home Page
/
Notizie
/ Borsa: Seduta all'insegna dell'incertezza per Parigi (+0,23%)
Borsa: Seduta all'insegna dell'incertezza per Parigi (+0,23%)
Il CAC40 dà il via alle contrattazioni a 7.822,95 punti
In breve
,
Finanza
14 agosto 2025 - 09.03
Appiattita la performance dell'indice di Parigi, che passa di mano con un +0,23%, a quota 7.822,95 in apertura.
Condividi
Leggi anche
Borsa: Andamento laterale per Parigi (+0,27%)
Borsa: Andamento laterale per Parigi (+0,04%)
Borsa: Andamento laterale per Parigi (-0,04%)
Borsa: Seduta all'insegna dell'incertezza per Parigi (+0,13%)
Argomenti trattati
Parigi
(117)
Titoli e Indici
France Cac 40
+0,19%
Altre notizie
Borsa: Seduta all'insegna dell'incertezza per Parigi (+0,02%)
Borsa: Giornata positiva per Parigi, in rialzo dell'1,29%
Borsa: Seduta rialzista per Parigi, in guadagno dello 0,71%
Borsa: Seduta all'insegna dell'incertezza per Parigi (+0,18%)
Borsa: Seduta all'insegna dell'incertezza per Parigi (-0,14%)
Borsa: Sotto la parità Parigi, in calo dello 0,69%