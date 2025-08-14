Milano 11:04
42.520 +0,79%
Nasdaq 13-ago
23.849 0,00%
Dow Jones 13-ago
44.922 0,00%
Londra 11:04
9.162 -0,04%
Francoforte 11:04
24.254 +0,28%

Borsa: Seduta all'insegna dell'incertezza per Parigi (+0,23%)

Il CAC40 dà il via alle contrattazioni a 7.822,95 punti

In breve, Finanza
Appiattita la performance dell'indice di Parigi, che passa di mano con un +0,23%, a quota 7.822,95 in apertura.
